Англия

Аргентинский нападающий востребован на трансферном рынке.

Об уходе Серхио Агуэро из Манчестер Сити в конце этого сезона накануне стало известно официально.

Теперь аргентинский нападающий стал лакомым кусочком для многих европейских топ-клубов, среди которых, как сообщает ESPN, Барселона, ПСЖ и Ювентус.

Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Манчестер Сити в 2017 году, сумев превзойти рекорд Эрика Брука, который держался 78 лет. В общей сложности на счету аргентинца 257 голов в 384 матчах во всех турнирах.

Напомним, что главный тренер Барселоны Рональд Куман не хотел бы видеть нападающего в своей обойме.