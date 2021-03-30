Англия

Форвард высказался об уходе аргентнца.

Нападающий Манчестер Сити Габриэль Жезус прокомментировал уход Серхио Агуэро из клуба по окончанию текущего сезона.

"Серхио — голеадор. Он выходи т забивает. Я работаю с ним ежедневно и играю, так что могу это утверждать. Когда мы играем вместе, я забиваю гол – он забивает два, я забиваю два – он забивает три.

Мне еще предстоит узнать о том, как стать бомбардиром. Но это в будущем. Сейчас признаем, что Агуэро — лучший игрок в истории Манчестер Сити", — сказал Жезус в Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити установит статую Агуэро на Этихад Стэдиум. Аргентинец также прокомментировал свой уход из Сити.

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