Англия

Хавбек "красных дьяволов" поделился мыслями о выступлениях своего клуба.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей высказался об успехах своего клуба в текущем сезоне.

"У Манчестер Юнайтед есть много игроков мирового уровня. Люди очень быстро забывают, как хорошо мы иногда играем в матчах с топ-командами. Но в этом сезоне нас подвели неожиданные поражения.

Наша команда развивается. Сейчас не время паниковать. Мои родители воспитали меня скромным и трудолюбивым. Я не совершенен в каждом матче, и знаю это. Мне есть над чем поработать, но есть и вещи, которые я делаю хорошо, так что я просто пытаюсь улучшить свою игру и вывести её на новый уровень.

Просто хочу сделать всё, что в моих силах, и помочь Манчестер Юнайтед добиться поставленных целей", — приводит слова шотландца ESPN.

Ранее Мактоминей прокомментировал важнейшую победу перед матчем Лиги Европы против Милана.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.