Англия

Испанец высказался о бывшем одноклубнике перед очной встречей.

Защитник Челси Сезар Аспиликуэта высказался о экс-футболисте "синих" Браниславе Ивановиче, который ныне выступает за Вест Бромвич.

"Бранислав Иванович – настоящая легенда Челси. В свое время он выиграл с клубом все. Фанаты его очень любили.

Мы с нетерпением ждем встречи с ним, хоть мы и играем за разные команды. Уверен, если бы стадион был полон, мы бы услышали, как фанаты скандируют его имя", – приводит слова испанца Низаар Кинцелла в своем Twitter.

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