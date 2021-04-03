Немецкий специалист чувствует себя в лондонском клубе более чем комфортно.
Томас Тухель, getty images
03 апреля 2021, 11:53
Главный тренер Челси Томас Тухель высоко отозвался о составе своего клуба.
"Честно говоря, даже если на Челси завтра наложат трансферный бан, я все равно буду счастлив в следующем сезоне. Так мы можем подтолкнуть команду на следующий уровень.
Однако, у меня есть идеи, как можно усилить этот состав. Это будет сложно, очень сложно, потому, что у нас очень сильный состав с наигранными связями.
У нас в раздевалке отличные парни, и я не позволю никому разрушить это и оказать негативное влияние", – сказал немецкий специалист.
Ранее наставник лондонского клуба высказывался о форварде Челси Тимо Вернере.
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