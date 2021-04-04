Англия

Поединок против Ливерпуля оказался для коллектива Артеты провальным.

В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал на своем поле принимал Ливерпуль, однако ровным счетом ничего не смог предложить действующему чемпиону страны. В итоге, коллектив Микеля Артеты пропустил три безответных мяча в свои ворота (0:3), а сам испанский специалист отметил свой 50-й матч на посту главного тренера "канониров" довершением неутешительной статистики, по сравнению с экс-наставниками команды Унаи Эмери и Арсеном Венгером.

Насколько все было плохо в атакующих действиях хозяев поля, красноречиво показывает специализированная система xG (expected goals, "ожидаемые голы"), которая позволяет проанализировать качество создаваемых командой моментов и заглянуть дальше счета на табло, предугадав, каким он мог бы быть при прочих равных.

В отчетном поединке Арсенал добился наихудшего показателя по xG за всю историю ведения статистики (от 2014-го года) специализированным ресурсом The xG Philosophy, сумев добиться всего 0,09 баллов по данной системе.

На данный момент, Арсенал занимает девятую строчку в турнирной таблице АПЛ, и за восемь туров до конца чемпионата отстает от потенциальной зоны еврокубков на семь очков.

Следующая игра у подопечных Микеля Артеты пройдет на поле главного аутсайдера — Шеффилд Юнайтед.