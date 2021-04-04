Наставник мерсисайдского клуба высказался о встрече с "канонирами".
Юрген Клопп, getty images
04 апреля 2021, 08:28
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал крупную победу над Арсеналом в матче 30-го тура АПЛ.
"Прекрасная игра. Мы качественно отвечали на прессинг противника, а это очень важно. В целом, команда защищалась именно так, как следует. Я действительно рад тому, как мы сыграли, и трем очкам в особенности.
Мы не смотрим на Челси, Вест Хэм и остальных. Нам надо побеждать в своих матчах, но, учитывая ситуацию, нужно, чтобы другие команды проигрывали. Мы должны продолжать работать", – сказал немецкий специалист.
Ранее Юрген Клопп выступил с недоумением относительно отсутствия в заявке сборной Англии правого защитника "красных" Трента Александер-Арнольда.
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