ЧМ-2022. Отбор

Международная пауза для нападающего Манчестер Юнайтед может завершиться досрочно.

В рамках второго тура квалификационного этапа к чемпионату миа-2022 сборная Франции стала первой из команд квинтета D, которой пришлось совершить дальний выезд в Казахстан. Действующие чемпионы мира, на фоне усталости от матча против Украины (1:1), уже с первых минут пошли в атаку, и уже к перерыву сумели оформить два забитых мяча, ставших в итоге основанием для дальнейшей победы (2:0).

Казахстан — Франция 0:2 Видео голов и обзор матча

Однако, Дидье Дешам после этой встречи будет счастлив не в полной мере. Причиной этому стало повреждение нападающего Энтони Мартиаля, в результате чего представителя Манчестер Юнайтед пришлось менять в скором времени после перерыва в отчетной игре.

Предварительный диагноз врачей — повреждение коленного сустава, которое может оставить футболиста вне игры на продолжительный срок.

При этом, Мартиаля за отведенное ему время сумел сделать голевую передачу на Усмана Дембеле при первом взятии ворот сборной Франции в начале поединка.

Стоит отметить, что еще один футболист "Красных дьяволов" — Поль Погба — был заменен в тот же самый временной слот, что и Мартиаль, однако это решение тренерского штаба было вызвано исключительно ротацией по ходу встречи.

Напомним, что Франция возглавила нашу группу после второго тура, набрав четыре очка, и свой следующий матч проведет в гостях у Боснии и Герцеговины.