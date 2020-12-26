Англия

Специалист доволен, как француз играет в последних матчах.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер признался, что форвард команды Антони Мартиаль замкнулся в себе после матча с Тоттенхэмом, но постепенно возвращает былую форму.

"В последнее время Антони Мартиаль очень многое дал команде. После удаления в матче с Тоттенхэмом он потерял уверенность в себе, но сейчас возвращает былые кондиции. Его голы, голевые передачи, скорость — очень важна для клуба. В игре с Лидсом он показал, насколько необходим в структуре игры команды".

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"Те цифры пробега, которые он показывает последние матчи — то, что я хочу видеть. С каждым матчем он становится лучше и лучше. Когда на поле он, Рашфорд и Гринвуд, тогда МЮ становится грозой для всех команд", — цитирует Солскьяера L’Equipe.

В текущем сезоне на счету Мартиаля 15 матчей за "красных дьяволов" во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

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