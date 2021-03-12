Лига Европы

Французский форвард получил повреждение в матче против Милана.

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль пополнил клубный лазарет "красных дьяволов", о чем на послематчевой пресс-конференции сообщил наставник команды Оле-Гуннар Солскьяер.

25-летний французский форвард был заменен по итогам первого тайма матча 1/8 финала Лиги Европы против Милана (1:1).

"Антони получил удар в бедро, так что это еще один форвард, которого нам нужно обследовать в ближайшее время и следить за его состоянием.

Определенно надеюсь, что Рашфорд вернется к нам в следующий четверг в Милане. Я не уверен, что он восстановится до воскресенья, но скрестим пальцы, потому что он нам нужен.

Кавани? Я не думаю, что он будет готов к воскресенью", — приводит слова Солскьяера Goal.com.

В нынешнем сезоне Мартиаль провел 35 поединков за МЮ, в которых забил семь голов и отдал восемь ассистов.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед — Милан можно посмотреть на Football.ua.