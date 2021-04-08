Англия

Райан Гравенберх может перебраться на Туманный альбион.

Полузащитник Аякса Райан Гравенберх может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах 18-летнего голландца заинтересован Челси, где интерес к игроку проявляет лично наставник "синих" Томас Тухель.

Помимо Челси за футболистом активно следит Ливерпуль, который рассматривает Райана как потенциальную замену Жоржиньо Вейналдуму. У хавбека заканчивается контракт этим летом.

Что касается ценника на 18-летнего хавбека, то руководство голландского клуба оценивает его в 30 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне Гравенберх провел 37 поединков во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал шесть ассистов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.