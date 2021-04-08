Райан Гравенберх может перебраться на Туманный альбион.
Райан Гравенберх, Getty Images
08 апреля 2021, 22:04
Полузащитник Аякса Райан Гравенберх может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в услугах 18-летнего голландца заинтересован Челси, где интерес к игроку проявляет лично наставник "синих" Томас Тухель.
Помимо Челси за футболистом активно следит Ливерпуль, который рассматривает Райана как потенциальную замену Жоржиньо Вейналдуму. У хавбека заканчивается контракт этим летом.
Что касается ценника на 18-летнего хавбека, то руководство голландского клуба оценивает его в 30 миллионов фунтов стерлингов.
В нынешнем сезоне Гравенберх провел 37 поединков во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал шесть ассистов.
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