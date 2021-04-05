Лига Европы

Форвард Ромы угодил в лазарет как минимум на 15 дней.

Нападающий Ромы Стефан Эль Шаарави не сможет помочь своей команде в ближайших поединках, в том числе в четвертьфинальных поединках Лиги Европы против Аякса. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 28-летний итальянец получил повреждение и был заменен на 74-й минуте матча Серии А против Сассуоло (2:2) из-за травмы.

После обследования выяснилось, что у футболиста мышечная травма бедра и ему придется пропустить около 15 дней.

Таким образом, Эль Шаарави не сможет помочь Роме в матчах 1/4 финала Лиги Европы против Аякса, а также пропустит игру с Болоньей в Серии А.

Напомним, первая игра Аякс — Рома пройдет в Амстердаме 8 апреля в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 15 апреля в Риме.

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