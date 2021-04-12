Англия

Очередной эпизод проявления расовой ненависти.

Как сообщает британское подразделение Sky Sports, в домашнем поединке в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед (1:3) корейский нападающий лондонского Тоттенхэма Сон Хын Мин подвергся проявлениям расовой ненависти со стороны любителей футбола в социальных сетях.

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 1:3 Видео голов и обзор матча

Предполагается, что неадекватная реакция фанатов последовала в результате отмены гола Эдинсона Кавани в первой тайме, причиной чему стала отмашка Скотта Мактоминея в центре поля против корейца.

"Очередной тур, и очередное проявление отвратительных расистских оскорблений в адрес одного из наших футболистов. Мы уже передали информацию о случившемся руководству АПЛ, и теперь будем вместе проводить расследование. Мы поддерживаем тебя, Сонни!", — гласит публикация официального Twitter-аккаунта "шпор".

Реакция представителей социальной сети на произошедшее не заставила себя долго ждать: "В Twitter нет места для расистских оскорблений, и мы полны решимости обеспечить безопасность разговоров о футболе на нашем сервисе для болельщиков, игроков и всех, кто участвует в игре.

Когда мы обнаруживаем учетные записи, которые нарушают какие-либо правила Twitter, мы принимаем меры принудительного характера. Мы активно взаимодействуем с нашими партнерами в футболе, чтобы определить способы коллективного решения этой проблемы, и будем продолжать играть свою роль в ее сдерживании. Это — недопустимое поведение как онлайн, так и офлайн".

Напомним, что ранее подобным оскорбления подверглись футболисты Ливерпуля Трент Александер-Арнольд и Наби Кейта, после игры против Реала и Рахим Стерлинг из Манчестер Сити.