Англия

На конфликт между наставниками решил отреагировать его невольный участник.

Ранее, Football.ua сообщал о возникшем заочном конфликте между главными тренерами лондонского Тоттенхэма, Жозе Моуриньо, и Манчестер Юнайтед, Оле-Гуннаром Солскьяером, на фоне противостояния в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги на поле "шпор", которое завершилось победой "Красных дьяволов" со счетом 3:1.

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 1:3 Видео голов и обзор матча

Напомним, что норвежский специалист отреагировал на эпизод с отменой гола его команды, в результате отмашки Скотта Мактоминея против Сон Хын Мина, комментарием о том, что "если бы его сын упал на поле, и пролежал на нем три минуты, то он бы не получил бы еды", на что его португальский коллега по тренерскому цеху выразил мнение, что "Сон — счастливчик, потому что его отец более человечный, чем Оле".

Одним из невольных участников данного конфликта можно считать 20-летнего сына Оле-Гуннара Солскьяера, Ноа Солскьера, который на данный момент выступает на Кристиансунд БК в родной стране. Юноша отреагировал на инцидент, раскритиковав футболиста Тоттенхэма и заявив, что наставник "шпор" просто искал повод для того, чтобы отвлечь внимание от поражения своей команды.

"Я тоже много смеялся в воскресенье после игры, — сказал Ноа в интервью локальной газете Tidens Krav, — У меня всегда есть еда! Могу вас в этом заверить.

Сегодня перед тренировкой, мой партнер по команде, Макс Уильямсен, спросил меня — давали мне еду сегодня? Я ответил ему, что никогда не валялся на поле, как Сон, поэтому, да, давали.

Моуриньо, вероятно, просто хотел отвлечь публику от того факта, что они проиграли".

В результате неудачного исхода в игре против Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм отпустил от себя Ливерпуль на расстояние в три очка, а сам остался на седьмой строчке турнирной таблицы.

В следующем туре "шпоры" сыграют гостевой поединок против Эвертона.