Англия

Португалец в эффектном стиле парировал послематчевые обвинения наставника соперников

Противостояние между Тоттенхэмом и Манчестер Юнайтед в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги в своей футбольной части завершилось убедительной победой "Красных дьяволов" со счетом 3:1, после чего началась битва в колкости комментариев во время итоговых интервью от наставников обеих команд.

Так, главный тренер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что "если бы его сын упал на поле, и пролежал на нем три минуты, то он бы не получил бы еды". Норвежский специалист в данном контексте подразумевал корейского нападающего соперников Сон Хын Мина, от которого в середине первого тайма отмахнулся в центре поля Скотт Мактоминей, что сдало причиной для дальнейшей отмены гола Эдинсона Кавани.

Его визави, Жозе Моуриньо будто бы ждал подобной реплики, поэтому выдал разительный подкол со своей стороны: "Я всего лишь хочу сказать, что "Сонни" — очень счастливый человек, потому что его отец — лучший человек, чем Оле.

Потому что я считаю, что отец… А я — отец. Я считаю, что отце всегда должен заботиться о том, чтобы его дети не были голодными. Вне зависимости от того, что они делают.

Если ты воруешь еду у своих детей — ты вор. Я очень огорчен услышать подобный комментарий в свой адрес. Как мы говорим в Португалии, хлеб — это хлеб, сыр — это сыр. Я уже высказался Оле о том, что я думаю по поводу его комментария.

И я должен вам сказать, что я очень расстроен от того, что пять, шесть, семь вопросов вы проигнорировали ради того, чтобы взять у меня этот комментарий", — подытожил португальский наставник "шпор", сразу же после этого покинув зал для конференций.

В следующем туре лондонский Тоттенхэм проведет гостевой поединок против Эвертона.