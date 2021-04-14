Клубу следует обратить внимание на футболиста.
Пол Скоулз, getty images
14 апреля 2021, 21:26
Легенда Манчестер Юнайтед и сборной Англии Поул Скоулз посоветовал бывшему клубу усилиться Эрлингом Холандом.
"Мы все знаем, насколько хорош Эрлинг Холанд. У него сложились хорошие отношения с Солскьяером. Клубу необходимо усилить состав чистой "девяткой" — центральным нападающим. Эрлинг — идеальный вариант.
Нельзя забывать о том, что и другие клубы могут осуществить трансфер Холанда. Не нужно забывать и о том, что отец форварда играл за Манчестер Сити. Этот фактор может сыграть очень важную роль. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, что он выберет МЮ", — цитирует Скоулза Talksport.
Напомним, что еще перед переходом в Боруссию Д Холанд был близок к заключению контракта с "красными дьяволами". Однако клубы тогда не смогли договориться.
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