Италия

Вингер Милана рассказал о том, как проходит его адаптация в команде.

Йенс-Петтер Хауге перед переходом в Милан советовался с Эрлингом Холандом и считает Златана Ибрагимовича великим футболистом.

"Мною интересовались многие клубы, и мне тяжело было сделать выбор, – цитирует вингера Милана сайт Альфредо Педуллы. – Я посоветовался с Холандом, с которым мы друзья, и Эрлинг посоветовал мне Милан. Думаю, он и сам смог бы здорово заиграть здесь".

"После приезда в Милан я разговаривал с Ибрагимовичем. Он сказал, что я должен работать в полную силу, но при этом наслаждаться каждой минутой на Сан-Сиро, потому что не много найдется мест с такой великой историей. Ибра — великий футболист и отличный человек. Общение с ним очень полезно для меня".

В нынешнем сезоне 21-летний вингер сыграл за Милан 24 матча во всех турнирах и забил 5 мячей.

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