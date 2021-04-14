Италия

Туринский клуб пытается решить финансовые проблемы.

Ювентус и Челси могут обменяться фланговыми защитниками.

"Бьянконери" готовы отпустить Алекса Сандро в Лондон, а в замен рассчитывают получить Эмерсона Пальмиери.

Ювентус планирует оформить несколько трансферов до 30 июня, когда будет подводиться финансовый отчет за сезон. Отмечается, что туринский клуб отчаянно пытается экономить, в связи с чем команду могут покинуть даже ключевые игроки.

30-летний бразилец является одним из лидеров команды, однако зарплата в 6 млн евро в год (без налогов) волнует руководство. Аппетиты Эмерсона скромнее, кроме того, он хорошо знает Серию А по выступлениям в Роме.

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