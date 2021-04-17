Англия

"Хаммерс" летом попытаются приобрести игрока.

Нападающий молодежной сборной Англии и Арсенала Эдди Нкетиа входит в сферу интересов Вест Хэма.

Как сообщает Yahoo!, "молотобойцы" следят за футболистом еще с января 2021 года и даже делали предварительное предложение в зимнее трансферное окно.

Тогда "канониры" отказались продавать своего воспитанника. Второе предложение будет сделано летом.

В текущем сезоне на счету 21-летнего Нкетиа 15 матчей в английской Премьер-лиге, в которых он забил всего один гол.

Ранее сообщалось, что Нкетиа стал лучшим бомбардиром в истории молодежной сборной Англии.

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