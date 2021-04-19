Англия

Повреждение бельгийского хавбека оказалось несерьезным.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне сможет помочь своей команде в заключительных матчах сезона, сообщает The Telegraph.

По информации источника, травма 29-летнего бельгийца оказалась не слишком серьезной и опасения по поводу повреждения связок не оправдались.

Отмечается, что восстановление должно быть недолгим, но он пропустит ближайший поединок против Астон Виллы, который пройдет 21 апреля.

В ближайшие пару дней станет известно, сможет ли де Брюйне примет участие в финале Кубка английской лиги против Тоттенхэма. Матч запланирован на 25 апреля.

В нынешнем сезоне бельгиец провел 35 поединков, в которых забил восемь голов и отдал 16 ассистов.