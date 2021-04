Манчестер Сити на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с атакующим полузащитником Кевином Де Брюйне.

29-летний бельгиец подписал с "горожанами" новый контракт, который будет рассчитан до лета 2025 года. Финансовые детали сделки не уточняются.

"Я очень счастлив! С момента прихода в Сити в 2015 году я чувствую себя как дома. Я люблю болельщиков, моя семья переехала сюда, в Манчестер, и мой собственный уровень игры только прогрессировал за это время".

"Этот футбольный клуб нацелен только на успех. Он предлагает мне все необходимое для максимальной производительности, поэтому подписание нового контракта было простым решением. Я играю в лучший футбол в своей карьере, и я искренне чувствую, что это еще не все, на что я способен", — заявил бельгийский креативщик.

Anyone else just got a good feeling about today? 😀 pic.twitter.com/8Ws8rMLq3L