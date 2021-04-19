Англия

Активная часть поклонников "горожан" выступила против идеи своего клуба основать новый турнир.

Напомним, что ранее Football.ua опубликовал информацию о создании нового европейского клубного турнира, не входящего под эгиду УЕФА, — Суперлиги Европы, которую основали 15 футбольных клубов, в числе которых оказался и лидер текущего сезона английской Премьер-лиги, Манчестер Сити.

Однако, желание руководства "горожан" организовать новое состязание, по всей видимости, не смогло найти поддержку даже в фанатской среде вокруг "небесно-голубых".

Так, Официальный клуб фанатов Манчестер Сити выступил со следующим заявлением, содержащим критику в адрес решения владельцев:

"Футбольные болельщики в недавнем прошлом имели возможность наблюдать за сообщениями в СМИ о том, что шесть клубов АПЛ — Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси, Арсенал и Тоттенхэм согласились сформировать отколовшуюся от остального клубного футбола Суперлигу Европы, вместе с другими известными европейскими командами.

Эта информация получила подтверждения, и, как оказалось, в процесс создания действительно был вовлечен Манчестер Сити, относительно чего мы очень разочарованы.

Официальный клуб болельщиков футбольного клуба Манчестер Сити категорически против всех идей, которые лежали в замыслах футбольных функционеров при создании данного турнира. Предлагаемое новое соревнование не имеет спортивных достоинств и, похоже, продиктовано жадностью отдельных людей.

Кроме того, он был создан без ведома или участия каких-либо групп фанатов, что еще раз показывает, что участники данного процесса не уважают традиции игры.

Мы полны решимости бороться с предложенной Суперлигой и снова будем работать с "1894 Group" и всеми остальными фан-движениями, чтобы сделать все возможное для того, чтобы наши голоса были услышаны.

Эти владельцы, независимо от того, откуда они родом, похоже, думают, что футбол принадлежит им — это не так, футбол принадлежит болельщикам, вне зависимости от того, какую команду мы поддерживаем", — гласит опубликованное заявление фанатов Манчестер Сити.

Напомним, что такие организации как УЕФА и ФИФА уже выступили с официальным заявлением о непринятии процесса отделения группы европейских клубов в обособленный турнир, и угрожают им серьезными санкциями, вплоть до исключения со всех возможных турниров под эгидой данных структур.

Со стороны английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги и итальянской Серии А также последовали подобные заявления, а представители французской Лиги 1 и немецкой Бундеслиги, равно как и их клубы-участники, воздержались от комментирования данной ситуации.