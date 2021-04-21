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Челси - Брайтон, Getty Images
21 апреля 2021, 16:42
В поединке 32-го тура английской Премьер-лиги лондонский Челси на своем поле не смог обыграть Брайтон. Встреча закончилась без забитых мячей со счетом 0:0.
После этого матча команда Томаса Тухеля набрала 55 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея столько же очков, как и Вест Хэм. Впереди Лестер, у которого на один балл больше и игра в запасе. Позади Ливерпуль на шестом месте, у которого 53 балла. В активе Брайтона 34 очка и 16-я строчка.
Обзор матча:
Челси — Брайтон 0:0
Челси : Кепа, Алонсо (Хадсон-Одои, 67), Кристенсен, Зума, Джеймс, Хавертц (Вернер, 67), Маунт, Пулишич, Жоржиньо, Зиеш (Жиру, 77), Рюдигер.
Брайтон: Санчес, Берн, Уэбстер, Данк, Велтман, Мак Аллистер (Мопе, 74), Биссума, Троссард (Лаллана, 60), Гросс, Уайт, Уэлбек (Модер, 86).
Предупреждения: Жоржиньо, Зума, Уайт.
Удаление: Уайт.