Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча чемпионата Англии.

В поединке 32-го тура английской Премьер-лиги лондонский Челси на своем поле не смог обыграть Брайтон. Встреча закончилась без забитых мячей со счетом 0:0.

После этого матча команда Томаса Тухеля набрала 55 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея столько же очков, как и Вест Хэм. Впереди Лестер, у которого на один балл больше и игра в запасе. Позади Ливерпуль на шестом месте, у которого 53 балла. В активе Брайтона 34 очка и 16-я строчка.

Обзор матча:

Челси — Брайтон 0:0

Челси : Кепа, Алонсо (Хадсон-Одои, 67), Кристенсен, Зума, Джеймс, Хавертц (Вернер, 67), Маунт, Пулишич, Жоржиньо, Зиеш (Жиру, 77), Рюдигер.

Брайтон: Санчес, Берн, Уэбстер, Данк, Велтман, Мак Аллистер (Мопе, 74), Биссума, Троссард (Лаллана, 60), Гросс, Уайт, Уэлбек (Модер, 86).

Предупреждения: Жоржиньо, Зума, Уайт.

Удаление: Уайт.