Англия

Коуч рассказа о неудачном поединке.

Главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал нулевую ничью в матче АПЛ против Брайтона.

"Все футболисты и я — разочарованы. Сегодня важно было взять три очка. Мы хотели выйти на третье место. Но нам этого добиться не удалось. Из-за разговоров о Суперлиги могли уступить Брайтону.

Выглядели уставшими, в том числе психологически. Мы не заслужили победы – возможно, впервые с тех пор, как я возглавил команду. А наш соперник был ближе к победе и очень хорошо защищался".

Также немецкий специалист прокомментировал свое видение о ситуации с Суперлигой.

"На меня эти новости повлияли, так что, думаю, на игроков тоже. Перед матчем мы говорили лишь об этом. Следует признать, что эта тема отвлекла нас. Хотели получить нужную атмосферу для победы в матче, но не сумели", — цитирует Тухеля ВВС.

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