Англия

Премьер-министр Великобритании сделал важное заявление.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем Twitter-аккаунте заявил, что Челси и Манчестер Сити вышли из Суперлиги.

"Решение Челси и Манчестер Сити выйти из Суперлиги является абсолютно правильным, и я хвалю их за это.

Надеюсь, что и другие клубы, участвующие в Суперлиге Европы, последуют их примеру", — написал Джонсон в Сети.

О том, кто вышел из Суперлиги, и кто пока остается в турнире можно узнать на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.