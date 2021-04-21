Англия

Лондонский клуб стал последним представителем своей страны в данном турнире.

Скандальная ситуация вокруг создания Суперлиги Европы оставила серьезный отпечаток на репутации ее 12 клубов-основателей, большинство из которых спешно попытались исправить положение, приняв решение о выходе из данного турнира.

В частности, шесть клубов английской Премьер-лиги последовательно обнародовали свои заявления о прекращении участия в Суперлиге, а последним данную инициативу поддержал лондонский Челси.

На своем официальном сайте "пенсионеры" публиковали заявление со следующим текстом: "Как сообщалось ранее этим вечером, футбольный клуб Челси может подтвердить, что он начал формальные процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы по созданию Суперлиги Европы.

Присоединившись к группе в конце прошлой недели, у нас было время полностью обдумать этот вопрос, и мы решили, что наше дальнейшее участие в этой инициативе не будет соответствовать интересам клуба, наших болельщиков или футбольного сообщества в целом".

Таким образом, от изначальной инициативной группы в количестве 12 клубов-основателей, в числе активных участников Суперлиги Европы осталось только три команды: Реал Мадрид, Ювентус и Интер.

К слову, как сообщает журналист Фабрицио Романо, в ближайшее время можно ожидать отказ от участия в данном турнире и со стороны "нерадзурри".