ЧМ-2022. Отбор

Игрок сборной Украины поделился ощущениями от того, что стал самым молодым капитаном национальной команды.

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал старт национальной команды в отборочной кампании чемпионата мира 2022 года, а также поделился приятными эмоциями от капитанской повязки.

"Это гордость и честь — быть капитаном сборной. Но давления не было, хотя я почувствовал дополнительную ответственность. Все-таки капитан — не просто человек, который носит повязку. Он должен поддерживать партнеров, заводить, отвечать за дисциплину. Ответственность была, но на игре это не отражалось.

Считаю, что в матче с Францией мы показали характер, зарядились словам нашего штаба. Самым главным было выдержать 20 минут. Мы знали, что потом будет шанс, и в итоге мы свой момент реализовали. Считаю, что мы это заслужили.

Французы — настоящие убийцы на футбольном поле, очень голодные на победы и голы. Если взять того же Килиана Мбаппе, то он, когда выходит на поле, хочет уничтожить противника, забить как можно больше мячей, побить все рекорды. И такая у них вся команда. Никакой недооценки по отношению к нам с их стороны не было.

С Финляндией мы контролировали всю игру, забили гол, но на последнем отрезке не хватило концентрации, дисциплины. Надо было довести матч до победы. Финны оборонялись в пять защитников. Непросто было. Но мы выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе, поэтому не будем рассуждать, кто больше ошибся.

После поединка с Казахстаном я был опустошен. Мы создали много моментов, было много ударов. Гости один раз перешли на нашу половину поля и забили гол, как мы с Францией. И все позади, и теперь нужно хорошее извлечь, а плохое забыть и двигаться дальше", — приводит слова Зинченко официальный сайт УАФ.

Напомним, что сборная Украины стартовала в отборе на ЧМ-2022 с трех ничьих. Команда Андрея Шевченко обменялась голами с Францией (1:1), Финляндией (1:1) и Казахстаном (1:1).