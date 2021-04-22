Англия

Полузащитник старается успевать набивать статистику до своего дня рождения.

Одну из ключевых ролей в успехе Манчестер Сити в гостевой игре 32-го тура английской Премьер-лиги против Астон Виллы (2:1) сыграл полузащитник Фил Фоден.

Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2 Видео голов и обзор матча

20-летний полузащитник отметился голом, на 22-й минуте завершив прострел Бернарду Силвы в ходе атаки, которая была построена не без его активного участия.

Данный результативный удар добавился к персональной статистике английского футболиста, и теперь на его счету ровно 50 действий, приведших к забитым мячам, в профессиональной карьере. В том числе, 29 голов и 21 голевая передача.

Как сообщает статистический портал Opta, благодаря этому успеху в игре против Астон Виллы, Фил Фоден стал первым футболистов в тренерской карьере Хосепа Гвардиола, который под руководством испанского специалиста сумел оформить такое количество результативных действий до момента наступления 21-летия.

Поскольку очередной день рождения английского полузащитника состоится 28 мая, то у Фила есть возможность оформить дополнительные полезные действия для своей команды. В частности, для этого прекрасно подойдет финальный поединок Кубка английской лиги против лондонского Тоттенхэма, который состоится уже в ближайшие выходные.