Англия

Наставник "горожан" высказался о вероятном грядущем чемпионстве своего клуба.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о положении своего клуба в турнирной таблице АПЛ.

"Было бы опасно, если бы мы проиграли. Манчестер Юнайтед на пике формы, но мы заслужили это преимущество благодаря тому, что сделали в этом сезоне. У нас есть этот отрыв, и мы знаем, что нужно делать в оставшихся матчах — играть, как сегодня.

Игроки в раздевалке были просто невероятны, они были очень сосредоточены после двух поражений. Мы знали, насколько важной была эта игра в плане подготовки к кубковому финалу и играм в Лиге чемпионов.

Это самый сложный сезон в нашей жизни. Нам нужно закончить эту главу. Три игры — и мы чемпионы", — приводит слова Гвардиолы Goal.

Ранее полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал победу своей команды в выездном матче 32-го тура английской Премьер-лиги с Астон Виллой.