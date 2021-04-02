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Хавбек "красных дьяволов" ответил на вопрос журналиста.

Хавбек Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей поделился воспоминаниями об обмене футболками с Лионелем Месси после матча в плей-офф Лиги чемпионов в 2019 году.

– Кто лучший игрок мира на сегодняшний день?

– Месси. Безусловно. У меня есть его футболка, кстати.

Когда мы играли с Барселоной, Крис Смоллинг ударил его локтем, и у Лео пошла кровь из носа. И он подумал, что это я виноват.

Я сказал Серхио Ромеро: "Не мог бы ты взять у Месси футболку для меня?"

Серхио вернулся и ответил: "Он думает, что именно ты его стукнул локтем".

Я сказал: "Нет, нет, скажи ему, что это был не я, сделай все, чтобы эта футболка досталась мне, потому что она отправится прямиком ко мне в спальню". Так что теперь Месси знает, что я не виноват.

Прости, Крис, но это именно ты слегка потрепал его, – сказал шотландец.

Ранее Скотт Мактоминей высказался об успехах своего клуба в текущем сезоне.

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