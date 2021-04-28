Англия

Парагвайский защитник сможет помочь команде в следующем матче с Бернли.

Красная карточка защитника Вест Хэма Фабиана Бальбуэны в субботнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги против Челси (0:1) была отменена после апелляции со стороны "молотобойцев". Об этом сообщает Sky Sports.

29-летний парагваец был удален арбитром Крисом Каваной после того, как врезался шипами в ногу защитника Челси Бена Чилвелла.

Первоначально Кавана не зафиксировал фол, но затем пересмотрел повтор с помощью системы VAR. После этого он принял решение показать игроку Вест Хэма красную карточку на 81-й минуте.

После матча с Челси наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес заявил, что решение об удалении было принято тем, кто никогда не играл в футбол.

Таким образом, Бальбуэна сможет помочь Вест Хэму в следующем матче против Бернли, которая пройдет в понедельник, 3 мая, в 22:15 по киевскому времени.