Англия

Наставник Вест Хэма перешел в стан лоббистов расширения АПЛ за счет клубов из других стран Британских островов.

После провала запуска нового клубного состязания — Суперлиги Европы, главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес выступил с предложением рассмотреть возможность проведения объединенного британского соревнования за счет расширения английской Премьер-лиги участием клубов из других стран Британских островов, с последующим разделением турнира на две составляющие.

"Нам все равно нужны определенные изменения. Считаю, что АПЛ удалось создать блестящий продукт, но ведущие клубы Англии сейчас говорят о слишком большом количестве матчей для них. Так может пора создать Премьер-лигу 2?

Сейчас активно обсуждается возможное присоединение шотландских клубов: Рейнджерс и Селтика, к числу участников нашего чемпионата. В таком случае, нас будет уже 22 команды. Возможно, действительно будет целесообразно разделить состязания на Премьер-лигу 1 и Премьер-лигу 2? Почему бы нам не объединить Великобританию таким образом?

Почему не может быть создан вариант, который позволяет командам шотландских лиг попасть в Премьер-лигу II? На самом деле, я думаю, что это привлекло бы больше денег, если бы Рейнджерс и Селтик получили возможность присоединиться к нам.

У больших клубов сейчас очень плотный график, и я вижу в ближайшем будущем только рост их числа в отдельно взятом сезоне. Так почему бы не попытаться разгрузить календарь за счет перевода нескольких клубов поменьше в Премьер-лигу 2, и за счет этого выиграть пару недель отдыха для футболистов?", — подытожил свое предложение шотландский наставник.

Напомним, что Вест Хэм нынче располагается на пятой строчке турнирной таблицы, однако будет иметь шанс в очном поединке со статусом дерби против Челси подняться непосредственно в зону Лиги чемпионов. Матч состоится 24 апреля, начало в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.