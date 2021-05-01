Англия

Специалист будет ждать подходящего предложения.

Бывший главный тренер Тоттенхэма, МЮ и других клубов Жозе Моуриньо рассказал, когда планирует вновь приступить к работе.

"Пока у меня нет планов, я живу и наслаждаюсь своей обычной жизнью. Я свеж, спокоен, отдыхаю в отпуске. Сейчас у меня намного больше времени, чтобы провести работу над ошибками, все понять и проанализировать.

Пока не знаю, когда вернусь. Нужно подождать. Буду ждать не только подходящего клуба, но и подходящей культуры. Может быть, возвращение в следующем сезоне будет преждевременным. Посмотрим", — сказал Жозе.

Ранее сообщалось, что Моуртньо представлен в качестве эксперта на talkSPORT и The Sun.

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