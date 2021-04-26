Италия

Португальский специалист готов вернуться к работе.

Жозе Моуриньо хочет вновь получить работу в Интере, с которым ранее выигрывал требл, уже в ближайшее лето.

Как сообщает портал Calciomercato, португальский специалист не против заменить Антонио Конте на посту главного тренера.

Все идет к тому, что нынешний тренер Интера приведет команду в чемпионству в этом сезоне, но у Конте не лучшие отношения с руководством клуба.

Отметим, что Жозе Моуриньо в этом сезоне работал в Тоттенхэме, откуда его уволили за неудовлетворительные результаты во второй части сезона.