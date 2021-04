Жозе Моуриньо был уволен с поста главного тренера лондонского Тоттенхэма в апреле этого года, однако скандальный португалец не сидел долго без дела и обзавелся новой работой.

Ожидалось, что Особенный вскоре вернется к тренерской деятельности, но вместо этого он решил попробовать свои силы в качестве эксперта и футбольного обозревателя в издании The Sun и на радиостанции talkSPORT.

Оба британских спортивных ресурса уже успели объявить о громком подписании Моуриньо в свои ряды на момент проведения предстоящего чемпионата Европы, который состоится этим летом.

2x #UCL Winner 🏆🏆

3x Premier League Winner 🏆🏆🏆



The Special One, Jose Mourinho, has signed for The Sun ahead of #Euro2020 #Euro2021 pic.twitter.com/1teAVvKRw3