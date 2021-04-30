Жозе Моуриньо был уволен с поста главного тренера лондонского Тоттенхэма в апреле этого года, однако скандальный португалец не сидел долго без дела и обзавелся новой работой.

Ожидалось, что Особенный вскоре вернется к тренерской деятельности, но вместо этого он решил попробовать свои силы в качестве эксперта и футбольного обозревателя в издании The Sun и на радиостанции talkSPORT.

Оба британских спортивных ресурса уже успели объявить о громком подписании Моуриньо в свои ряды на момент проведения предстоящего чемпионата Европы, который состоится этим летом. 

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