Португалец нашел новое место работы после увольнения из Тоттенхэма.
Жозе Моуриньо, Getty Images
30 апреля 2021, 15:22
Жозе Моуриньо был уволен с поста главного тренера лондонского Тоттенхэма в апреле этого года, однако скандальный португалец не сидел долго без дела и обзавелся новой работой.
Ожидалось, что Особенный вскоре вернется к тренерской деятельности, но вместо этого он решил попробовать свои силы в качестве эксперта и футбольного обозревателя в издании The Sun и на радиостанции talkSPORT.
Оба британских спортивных ресурса уже успели объявить о громком подписании Моуриньо в свои ряды на момент проведения предстоящего чемпионата Европы, который состоится этим летом.
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