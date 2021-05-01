Англия

Известный футбольный агент рассказал о перспективах Поля Погба.

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба, рассказал о ситуации с французским хавбеком относительно его возможного трансфера предстоящим летом.

"Погба всегда интересовался одной целью — выиграть Лигу чемпионов, титулы — это его цель. И мы посмотрим, возможно ли это в Манчестер Юнайтед или в других крупных европейских клубах.

В свое время Погба испытывал большую любовь и доверие к МЮ, и есть много других клубов. МЮ и Реалу очень сложно прийти к взаимопониманию по поводу масштабного трансфера.

Сейчас я не совру, если скажу, что перспектива игры за Реал является для него очень привлекательной — тем более под руководством Зинедина Зидана, который был для Поля кумиром.

Возможен ли такой трансфер? Я не знаю. Думаю, нет ничего невозможного, но футбол не стоит на месте и все меняется каждый день. Вдруг завтра Реал захочет поменять местами Азара и Погба. Это просто пример. И вдруг этот вариант заинтересует все стороны, то почему бы и нет?", — приводит слова Райолы AS.

В нынешнем сезоне Погба провел 37 поединков, в которых он забил шесть голов и отдал семь результативных передач.