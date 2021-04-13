Англия

Манкунианский клуб хочет вернуть португальца.

Манчестер Юнайтед намерен попытаться подписать форварда Ювентуса Криштиану Роналду, об этом сообщает Calciomarcato.

По информации источника, частью сделки может стать 28-летний полузащитник манкунианцев Поль Погба, которого Transfermarkt оценивает в 60 миллионов евро. Ориентировочная стоимость Роналду оценивается в 50 миллионов.

Ранее агент Погба Мино Райола заявил, что француз не намерен продлевать контракт с Манчестер Юнайтед.

"Красные дьяволы" намереваются получить крупные призовые за попадание в топ-4 команд АПЛ и направить вырученные средства на усиление состава команды.

Напомним, что Криштиану Роналду выступал за Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал рассматривает вариант с возвращением Роналду, при условии снижения зарплаты португальца.