Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Брайтон - Лидс, Getty Images
01 мая 2021, 23:30
В поединке 34-го тура английской Премьер-лиги Брайтон на своем поле уверенно обыграл Лидс (2:0).
Победу подопечным Грэма Поттера принесли забитые мячи в исполнении Гросса и Уэлбека, при этом первый реализовал пенальти в начале матча.
Видео голов и обзор матча:
Брайтон — Лидс 2:0
Голы: Гросс, 14 (с пенальти), Уэлбек, 79
Брайтон: Санчес — Уайт, Данк, Уэбстер — Берн, Биссума (Макаллистер, 90+2), Гросс, Велтман — Троссард (Джаханбахш, 81) — Уэлбек (Модер, 90), Мопе
Лидс: Меслие — Алиоски (Поведа, 46), Кох, Льоренте (Эрнандес, 80), Эйлинг — Стрюйк — Харрисон, Робертс, Клих, Даллас — Бэмфорд (Родриго, 59)
Предупреждения: Гросс — Эйлинг