В поединке 34-го тура английской Премьер-лиги Брайтон на своем поле уверенно обыграл Лидс (2:0).

Победу подопечным Грэма Поттера принесли забитые мячи в исполнении Гросса и Уэлбека, при этом первый реализовал пенальти в начале матча.

Видео голов и обзор матча:

Брайтон — Лидс 2:0

Голы: Гросс, 14 (с пенальти), Уэлбек, 79

Брайтон: Санчес — Уайт, Данк, Уэбстер — Берн, Биссума (Макаллистер, 90+2), Гросс, Велтман — Троссард (Джаханбахш, 81) — Уэлбек (Модер, 90), Мопе

Лидс: Меслие — Алиоски (Поведа, 46), Кох, Льоренте (Эрнандес, 80), Эйлинг — Стрюйк — Харрисон, Робертс, Клих, Даллас — Бэмфорд (Родриго, 59)

Предупреждения: Гросс — Эйлинг