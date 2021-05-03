Англия

"Красные дьяволы" хотят подписать английского полузащитника.

Манчестер Юнайтед вернулся к кандидатуре Деклана Райса в ближайшее трансферное окно, сообщает Express Sport.

"Красные дьяволы" ищут футболиста, который способен сыграть на позиции опорного полузащитника, учитывая возможный уход Неманьи Матича.

В нынешнем сезоне Деклан сыграл в 32 матчах Вест Хэма во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что сам Деклан Райс заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед.