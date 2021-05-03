"Красные дьяволы" хотят подписать английского полузащитника.
Деклан Райс, getty images
03 мая 2021, 22:34
Манчестер Юнайтед вернулся к кандидатуре Деклана Райса в ближайшее трансферное окно, сообщает Express Sport.
"Красные дьяволы" ищут футболиста, который способен сыграть на позиции опорного полузащитника, учитывая возможный уход Неманьи Матича.
В нынешнем сезоне Деклан сыграл в 32 матчах Вест Хэма во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Напомним, что сам Деклан Райс заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед.