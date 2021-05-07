Бразилец может сменить клубную прописку.
Алекс Сандро, getty images
07 мая 2021, 21:29
Алекс Сандро может покинуть Ювентус и перебраться в английский чемпионат в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает TuttoJuve, на бразильского защитника претендуют сразу два представителя АПЛ — Манчестер Юнайтед и Челси.
30-летний футболист в этом сезоне провел 30 поединков на клубном уровне, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
Напомним, что у лондонцев есть небольшое преимущество, ведь Ювентус готов обменять Сандро на Эмерсона.