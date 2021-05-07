Англия

Бразилец может сменить клубную прописку.

Алекс Сандро может покинуть Ювентус и перебраться в английский чемпионат в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает TuttoJuve, на бразильского защитника претендуют сразу два представителя АПЛ — Манчестер Юнайтед и Челси.

30-летний футболист в этом сезоне провел 30 поединков на клубном уровне, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что у лондонцев есть небольшое преимущество, ведь Ювентус готов обменять Сандро на Эмерсона.