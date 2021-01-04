Италия

Бразильский защитник отправился на самоизоляцию.

Алекс Сандро сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт туринской команды.

Бразильский защитник, как и положено согласно медицинскому протоколу, отправился на самоизоляцию.

Алекс Сандро в текущем сезоне провел десять поединков в футболке Ювентуса, отметившись результативной передачей.

Напомним, что в последнее время случаи заражения коронавирусом в Серии А участились. Так, ранее стало известно о заболевании нападающего Наполи Виктора Осимхена.