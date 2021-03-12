Италия

Ювентус еще может побороться за трофеи.

Защитник Ювентуса Алекс Сандро прокомментировал вылет своего клуба из Лиги чемпионов.

"После игры Криштиану был расстроен, как и все мы. Вся команда хотела пройти дальше, но мы не смогли. Сегодня он уже был на поле и хорошо потренировался, ведь еще есть трофеи, которые мы можем выиграть.

Наши шансы на победу в чемпионате и Кубке Италии никуда не делись. Мы все знаем, чего хотим, понимаем, что нас ждет впереди. Нужно работать над достижением этих целей. Мы разочарованы вылетом из Лиги чемпионов. Самая главная ошибка – наш настрой на матч.

Мы и первую игру начали очень плохо. Нам не удалось качественно начать ни первый, ни второй тайм. Именно в эти моменты игра казалась нам легкой, мы должны это улучшать.

Голы можно пропускать даже в тех эпизодах, которые не кажутся опасными, и это может привести к поражению. Мы должны думать о важности каждого единоборства, ведь любое действие может изменить ход игры и целого сезона. В этом смысле мы должны становиться лучше.

С самого начала сезона скудетто и Кубок были нашей целью. Характер команды не изменился, мы постоянно думаем о победе в чемпионате. Нам предстоит провести еще много игр, и мы должны победить во всех, а также выиграть финал Кубка Италии", – приводит слова Сандро Sky Sport Italia.

Ранее защитник Реала Серхио Рамос прокомментировал критику в адрес своего экс-одноклубника Криштиану Роналду.

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