Англия

Полузащитник Манчестер Сити высказался по поводу создания нового клубного турнира.

По завершению поединка 32-го тура английской Премьер-лиги между Манчестер Сити и Астон Виллой, который завершился гостевой победой "горожан" со счетом 2:1, при двух удалениях: по одному на каждую из команд, полузащитнику коллектива Хосепа Гвардиолы Фернандиньо журналисты Sky Sports задали вопрос о его мнении по поводу нашумевшей Суперлиге Европы.

Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2 Видео голов и обзор матча

"В воскресенье ребята еще не отошли от поражения в игре против Челси в Кубке Англии, а уже на следующий день нас ждала эта ошеломляющая новость. И если от игры в Кубке мы были просто расстроены, то тут совершенно не понимали, что происходит.

Никто этого не ожидал, но, в конечном итоге, здравый рассудок взял свое, и руководством было принято правильное решение о выходе из данного проекта. Все, кто действительно любит футбол, были против создания Суперлиги. В том числе — и мои партнеры по команде. Теперь, когда эту идею свернули, мы счастливы.

Это была очень сложная и неочевидная ситуация. Мы бы хотели иметь контакт с людьми во главе клуба, и понять причины, почему они ведут подобные переговоры с другими коллективами без нашего ведома. Мы тоже имели свое мнение на этот счет, и хотели его донести наверх. Однако, этот механизм оказался нам недоступен. Впрочем, все закончилось хорошо, потому что футбол всегда побеждает", — подытожил опытный бразильский футболист.

Уже в ближайшие выходные Манчестер Сити ожидает финал Кубка английской лиги против лондонского Тоттенхэма.