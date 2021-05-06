Англия

Хавбек "молотобойцев" может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Манчестер Сити заинтересован в подписании полузащитника Вест Хэма Деклана Райса.

"Горожане" рассматривают вариант с приобретением англичанина в связи с возможным уходом из клуба Фернандиньо. Контракт 36-летнего бразильца с манкунианским клубом рассчитан до ближайшего лета.

Сообщается, что Сити хочет предложить хавбеку новое годовое соглашение, но сам игрок еще не принял решения касательно своего будущего.

Ранее сообщалось, что Декланом Райсом также интересуется Манчестер Юнайтед. а сам игрок заинтересован в переходе в стан "красных дьяволов".