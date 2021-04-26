Англия

Бразильский хавбек Манчестер Сити вспомнил о своем периоде в донецком Шахтере и Украине в целом.

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо поделился своими воспоминаниями о том, как он перебрался из Атлетико Паранаэнсе в донецкий Шахтер, после чего он восемь лет жил в Украине.

"Когда мне предложили переехать из Бразилии в донецкий Шахтер, мне было всего 20 лет. Тогда я ничего не знал о европейском футболе, не говоря уже об Украине. Я не знал какая валюта использовалась в Украине и я точно не мог показать на карте, где она находится. Для меня Европа была просто большим, далеким местом с множеством разных стран.

В то время у меня все хорошо складывалось в Атлетико Паранаэнсе, но я все еще был ребенком из Лондрины, почти не имевшим опыта отношений с внешним миром. Я помню, как однажды, когда мы поехали выступать на Кубке Либертадорес в Колумбии, клуб платил нам 30 долларов в день Американских долларов! Для нас это было очень много. Так много денег мы еще не видели!

Когда поступило предложение от Шахтера, для меня это была хорошая возможность проявить себя как футболист. И, конечно, была еще и приятная финансовая сторона. Для Атлетико деньги, которые они получили за меня, были использованы для ремонта их тренировочного центра.

В конце моего первого месяца в Украине у меня еще не было банковского счета, и клуб выплачивал мне игровые бонусы наличными. Это была огромная куча денег. Для ребенка, который думал, что 30 долларов — это много, это было безумием! В то время я жил в отеле и не знал, что с ними делать. Я показал деньги жене, она завернула их в полотенце и спрятала в нашу скороварку! Она сказала: "Здесь их точно никто не станет искать". Украинцы даже не знают, что такое скороварка!

На свою первую зарплату и бонусы я купил для мамы квартиру в Куритибе. По сравнению с некоторыми из моих старых партнеров по команде, скажем так, я был очень осторожен!

Помимо денег, я провел восемь замечательных лет в Украине. Это открыло мое понимание новой культуре и образу жизни. Прошло время и я научился говорить по-русски. Я до сих пор общаюсь со многими друзьями, которых завел там. И самое главное, там родился мой сын, поэтому часть меня всегда будет украинцем.

Верьте мне, когда я говорю, что испытываю особую привязанность к этой стране и ее народу, но должен вам сказать, там было очень холодно! В той части Бразилии, откуда я родом, даже в самые холодные месяцы температура редко опускается ниже 15 градусов. Я был в шоке, когда настала первая зима в Донецке. Я никогда раньше даже не видел снега!

Я всегда буду помнить тот январь, когда мы вернулись с рождественских каникул. На улице было минус 26 — 27 градусов. Я помню, все, что я мог сделать, это пробежаться к своей машине, поехать в тренировочный центр, потренироваться, вернуться обратно в машину и домой. Гулять было невозможно! Было очень тяжело, но к этому со временем привыкаешь. Это был новый вызов, и мне это понравилось.

То же самое было и с самим футболом. Он был быстрее, динамичнее, чем тот, к которому я привык в Бразилии. Мне нужно было адаптироваться и мне очень помогли мои партнеры по команде и тренера. Как игрок и человек, я всегда был тем, кто хочет добиваться своих целей. Мне нравилось менять свои старые привычки и погружаться во что-то совершенно новое. Чтобы по-настоящему учиться и получать удовольствие, нужно немного пострадать.

В конечном итоге я прогрессировал не только как футболист, но и как личность. Когда я добиваюсь успеха и поднимаю трофеи, я вспоминаю все трудности и это делает эти моменты еще более приятными. Это все маленькие воспоминания обо всех этих трудностях, процессах адаптации, травмах и даже тренировках со снегом.

За эти восемь лет мы завоевали много титулов в Украине, но больше всего мне запомнилось, без сомнения, победа в Кубке УЕФА в 2009 году.

Клуб, и в частности президент, на протяжении многих лет много инвестировали в бразильские таланты и имели грандиозные планы сделать Шахтер одним из самых громких имен в Европе. Для этого нам нужны были европейские титулы.

За четыре года, которые я провел в клубе, прежде чем наконец выиграть Кубок УЕФА, мы пережили много болезненных поражений в Европе. Помню, в 2007 году мы попали на Севилью, и тогда на последней минуте забил их вратарь.

Такие поражения могут заставить вас сдаться, но мы просто продолжали работать. Мы знали, что у нас есть техническое мастерство и сила воли, и 20 мая 2009 года в Стамбуле в матче против Вердера это наконец произошло. Этот трофей стал огромным событием для клуба.

Для нас, бразильцев — пятеро из нас вышли на финал — это было подтверждением проекта в Украине и веры клуба в нас. Сегодня, если говорить о Шахтере в Бразилии, люди знают, о ком вы говорите. Мы помогли разместить команду на карте, и это особенное чувство. Это все говорит о том, что никогда не нужно сдаваться и никогда не стоит опускать руки. Все это привело меня в Манчестер Сити, где я нахожусь по сегодняшний день", — приводит слова Фернандиньо The Players Tribune.

Фернандиньо перебрался в Шахтер в 2005 году и выступал в нем по 2013 год. За это время бразилец провел 281 поединок в футболке "горняков", в которых забил 52 гола и отдал 50 результативных передач.

В составе Шахтера Фернандиньо шесть раз становился чемпионом Украины, четыре раза поднимал над головой Кубок Украины, столько же раз Суперкубок и стал обладателем Кубка УЕФА в 2009 году.