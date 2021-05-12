Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 36-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты постепенно подходят к своему завершению, а мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 36-го тура Премьер-лиги нас ожидает противостояние двух лондонских клубов: Челси и Арсенала.

Челси — Арсенал

Среда,12 мая, 22:15. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Андре Марринер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Матч против Арсенала в первом круге чемпионата Англии стал для Челси, наверное, поворотным моментом в текущем сезоне. Тогда кризисные "канониры" одержали сенсационную победу над "синими", которые пребывали на тот момент в неплохой форме, но после этого начался заметный спад в плане результатов и отсчет времени до увольнения Фрэнка Лампарда и назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера Челси.

За столь короткий промежуток времени немецкий специалист успел проделать невероятную работу, которая превзошла все даже самые смелые ожидания. Челси стал крайне мало пропускать и не только вернулся в топ-4 турнирной таблицы, но и оказался в финале Лиги чемпионов, где встретиnся уже с коронованным и новоиспеченным чемпионом Англии — Манчестер Сити. В прошлом туре АПЛ у финалистов самого престижного еврокубка была дополнительная возможность присмотреться друг к другу, а победителем из противостояния вышел как раз таки коллектив Томаса Тухеля благодаря голу в заключительные минуты.

Арсенал, в свою очередь, не может похвастаться такими же успехами, как их будущий соперник. Поединок первого круга АПЛ с Челси для "канониров" также стал поворотным, ведь с него начался прогресс команды как в игровом плане, так и в плане результатов. Правда, развить успех хотя до топ-6 турнирной таблицы подопечным Микеля Артеты не удалось до сих пор. Они пятый сезон кряду "пролетают" мимо Лиги чемпионов чисто математически, а шансы на зону Лиги Европы хоть и есть, но очень призрачные.

Ни для кого не является секретом, что Арсенал на данном этапе пребывает в процессе перестройки. Зимой клуб распрощался с рядом ненужных футболистов, при чем работа над кадровыми изменениями состава продолжится летом. Артета уже анонсировал уход некоторых игроков основного состава, хоть и не называя имен. Вполне вероятно, что именно предстоящая смена клубной прописки стала причиной отсутствия мотивации у таких футболистов, что наглядно было продемонстрировано в ответном полуфинальном матче Лиги Европы против Вильярреала. "Канониры" сыграли в безвольную нулевую ничью, лишившись единственной потенциальной возможности выиграть трофей в этом сезоне и вернуться в Лигу чемпионов.

Трудно представить, что в таком положении Арсенал способен что-то противопоставить Челси, который, к слову, не обыгрывал принципиального соперника из Северного Лондона с конца 2019 года. В пользу коллектива Артеты может сыграть то, что "синих" через три дня ожидает поединок против Лестера в рамках финала Кубка Англии, который, очевидно, для них является более приоритетным. По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,75, тогда как потенциальный успех Арсенала оценивается показателем 5,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,75.

Не сыграют: Ковачич, Кристенсен — Давид Луис, Джака, Мари.