Англия

Наставник "бергамасков" может перебраться в Англию.

Тоттенхэм продолжает поиски претендентов на пост главного тренера клуба после ухода Жозе Моуриньо.

Как сообщает Sky Sport Deutschland со ссылкой на журналиста Данкана Кастла, одним из кандидатов является главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини.

Отмечается, что "шпоры" уже контактировали с итальянским специалистом, сообщает со ссылкой на журналиста Данкана Кастла

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм продолжит платить зарплату Жозе Моуриньо, который по окончании текущего сезона возглавит Рому.