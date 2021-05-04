Англия

Специалист будет получать дивиденды от двух клубов.

Римская Рома приняла решение со следующего сезона сменить Паулу Фонсеку на Жозе Моуриньо.

Ранее уже стало известно, что в Риме португальский коуч будет получать семь с половиной миллионов евро в год.

Интересный факт, но еще девять миллионов евро в течении сезона Жозе получит от Тоттенхэма.

Моуриньо в Роме: большой успех или продолжение падения

И это несмотря на тот факт, что английский клуб выплатит тренеру солидную неустойку в размере 30 миллионов евро за преждевременный разрыв контракта.

Напомним, контракт с Ромой Моуриньо подписал на три года — до июня 2024.

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