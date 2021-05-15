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Ньюкасл - Манчестер Сити, getty images
15 мая 2021, 01:28
В матче 36-го тура АПЛ Манчестер Сити в статусе чемпиона наведался в гости к Ньюкаслу, который избежал вылета и спокойно доигрывает текущий сезон.
Подопечные Хосепа Гвардиолы в зрелищном матче обыграли соперника со счетом 4:3.
Обзор матча:
Ньюкасл – Манчестер Сити 3:4
Голы: Крафт, 25, Жоэлинтон, 45+6 (пен.), Уиллок, 62 – Канселу, 39, Торрес, 42, 64, 66.
Ньюкасл: Дубравка – Мерфи, Крафт, Фернандес (Гэйл, 88), Дамметт, Ритчи (Шон Лонгстафф, 84) – Уиллок, Шелви, Альмирон – Сен-Максимен, Жоэлинтон (Льюис, 84)
Манчестер Сити: Карсон – Канселу (Менди, 74), Аке, Гарсия, Уокер – Гюндоган, Родри, Силва – Стерлинг, Жезус, Торрес.
Предупреждения: Ритчи, 36, Шелви, 59 – Родри, 44, Канселу, 56.