Англия

Полузащитник Ньюкасла закрепил редкое достижение в матче против Манчестер Сити.

В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги завершающий сезон у зоны вылета Ньюкасл устроил на своем поле голевую перестрелку против Манчестер Сити, однако уступил новоиспеченному чемпиону страны (3:4).

Ньюкасл — Манчестер Сити 3:4 Видео голов и обзор матча

Несмотря на поражение своей команды, результативный удар полузащитника "сорок" Джо Уиллока на 62-й минуте стал причиной для установления памятного достижения для 21-летнего английского футболиста.

Дело в том, что, согласно данным организаторов состязаний, Уиллок стал наиболее молодым игроком, которому удавалось забивать в пяти последовательных поединках АПЛ, начиная от сезона 2004 года.

Футболист Ньюкасла справился с этим рекордом в возрасте 21 года и 267 дней.

Стоит отметить, что предыдущим держателем достижения был культовый полузащитник лондонского Арсенала Хосе Антонио Рейес, которому данный рубеж покорился в сентябре 2004 года, года испанцу было 21 год и 10 дней.

Ранее выходы Уиллока на поле в матчах против Лестера, Ливерпуля, Вест Хэма и Тоттенхэма также отмечались забитыми мячами.

В текущем сезоне на счету англичанина девять голов и три результативные передачи в 30-и сыгранных поединках.

Продлить голевую феерию Уиллок сможет в домашней игре против Шеффилд Юнайтед в следующем туре.